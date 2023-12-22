К 2030 году средняя продолжительность жизни в Петербурге может достигнуть 80 лет

Целевое значение на 2023 год равняется 75,28 лет.

Продолжительность жизни в России достигла 73,5 лет. Об этом заявил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на выставке "Россия" в День здоровья.

Снижение детской смертности было достигнуто путём проведения обширных исследований, во время беременности и сразу после рождения детей. Также в России было создано 750 центров и первичных отделений, где предоставляется экстренная помощь при инфарктах и инсультах.

В пресс-службе Смольного добавили, что в Петербурге ожидаемая продолжительность жизни составляет 76,83 лет, а целевое значение на 2023 год равняется 75,28 лет. К 2030 году ожидается рост показателя почти до 80 лет благодаря принимаемым мерам, направленным на сохранение здоровья и снижение смертности.

Ранее мы сообщили о том, что в Москве пройдет суперфинал конкурса "Лидеры России".

Фото: Piter.TV