В Петербурге пройдет суперфинал конкурса "Лидеры России"

Участники конкурса получат образовательный грант на выбранную программу обучения в российских вузах.

В Петербурге с 22 по 25 февраля пройдет суперфинал конкурса "Лидеры России". В нем примут участие 300 человек из разных уголков России и других стран. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Суперфиналистам нужно решить управленческие задачи и проявить себя в ситуациях, которые возникают в реальной жизни руководителей. Участники будут работать с кризисными кейсами. Для них проведут лекции, мастер-классы, встречи с известными спикерами.

Представлять город на Неве будут 29 конкурсантов. Участники конкурса получат образовательный грант на выбранную программу обучения в российских вузах. Также у них будет возможность увидеться с наставниками, которые являются ведущими управленцами России.

Конкурс "Лидеры России" проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации в рамках платформы "Россия — страна возможностей".

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