Четыре амбулаторных онкоцентра откроются в Петербурге до конца года

Один уже открыт, он находится в Мариинской больнице.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев рассказал о развитии сети городских центров амбулаторной онкологической помощи. В октябре центр начал работать в Мариинской больнице, а до конца года их откроется еще пять, сообщила пресс-служба Смольного.

В 2019-м году 8 ЦАОПов открылись в Выборгском, Курортном, Приморском, Калининском, Колпинском, Красносельском, Фрунзенском и Московском районах. Реализуемые меры помогают выявлять злокачественные новообразования на ранней стадии. Удельный вес больных онкологией, состоящих на учете 5 и более лет, составил 57,6%, при том, что прогноз на 2020 был на уровне 56,2%.

На реализацию регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" из федерального бюджета выделили 902, 4 млн рублей. На эти средства были закуплены мультиспиральные компьютерные томографы, аппараты брахитерапии, УЗИ-аппараты, видеоэдоскопические комплексы, бронхоскопы, маммограф, комплексные установки для гамматерапии, портативные аппараты ИВЛ и другое оборудование.

В ходе встречи Олег Эргашев вручил главе НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова Алексею Беляеву знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом".

Фото: gov.spb.ru