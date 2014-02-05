Город выкупит нежилые здания для клинической больницы Святителя Луки за 104 млн рублей

Ранее там располагалась частная медицинская помощь.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства о выделении средств на приобретение в госсобственность нескольких объектов на Чугунной улице. Там разместится Клиническая больница Святителя Луки. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Речь идет о доме №46, литера Ж и литера В. Общая площадь недвижимости составляет более 2300 кв. метров. О покупке помещений стало известно еще в июле 2020, когда директор частной скорой помощи "Coris" Лев Авербах сообщил о переезде. До недавнего времени здания занимало это медучреждение. Новое подходящее здание для частной скорой удалось найти.

В доме на Чугунной появится современное круглосуточное отделение для оказания медицинской помощи в амбулаторной форме. При необходимости медучреждение можно будут перепрофилировать для лечения больных COVID-19 на 165 коек.

Стоимость зданий составляет 104 млн рублей с учетом НДС.

Фото: Piter.TV