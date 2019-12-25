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Для негосударственной скорой помощи "Coris" нашли новое помещение
Сегодня, 10:54
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nadezhda_sib

Для негосударственной скорой помощи "Coris" нашли новое помещение

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Точный адрес пока не сообщается.

Негосударственная скорая медицинская скорая помощь "Coris" c 1 сентября будет принимать пациентов по новому адресу. Об этом сообщил директор медицинской организации Лев Авербах на своей странице в Facebook.

Теперь прием будет проходить в медицинском центре на набережной Черной речки.

Напомним, в июле появилось сообщение о том, что "Coris" необходимо освободить здание на Чугунной улице. Дело в том, что там будет корпус больницы Святителя Луки. На тот момент даже шли разговоры о временном закрытии скорой помощи. Лев Авербах рассказал Piter.TV, в чем заключаются сложности переезда.

Затем стало известно, что Смольный предложил помещения по четырем разным адресам, но скорая помощь самостоятельно нашла себе новую точку для работы.

Фото: Корис / VK 

Теги: корис, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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