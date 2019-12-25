Горизбирком исключил из ТИК №47 председателя комиссии Анастасию Матросову

Матросова была председателем меньше месяца.

Горизбирком Петербурга исключил из территориальной избирательной комиссии №47 председателя Анастасию Матросову. Она была назначена вместо Елены Тюленевой, которую отправили в отставку. Заседание ГИК прошло утром 30-го сентября.

Матросова сама подала в отставку. Член ГИК с правом решающего голоса Дмитрий Краснянский предположил, что женщина посчитала, что не справилась со своей работой.

Анастасия Матросова работает в МО "Академическое". На место председателя ТИК ее выдвинула правозащитная общественная организация "Милосердие". Во время назначения некоторые члены горизбиркома удивились кандидатуре Матросовой, так как она человек из Калининского района, а территориальная избирательная комиссия находится в Красносельском.

После выборов глава ЦИК Элла Памфилова сказала уволить двух председателей территориальных избирательных комиссий, которые организовывали выборы по округам №212 и 218. Округ №212 входит в зону ТИК №47. По словам Памфиловой, там были зафиксированы нарушения.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургская избирательная комиссия