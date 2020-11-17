Горизбирком уволил главу ТИК №47 после требования ЦИК

Поводом стало трудоустройство членов участковых избиркомов, которые еще не уволились с прошлого места.

Главу ТИК №47 Елену Тюленеву уволили. Такое решение приняла Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 8-го сентября.

Ранее отставка Тюленевой обсуждалась в ЦИК. Дело в том, что ТИК под руководством Тюленевой избрал 15 из 19 организаторов выборов в Петербурге, которые одновременно были членами и даже председателями нескольких участковых комиссий. Это запрещено федеральным законодательством.



Из всех членов ГИК против отставки проголосовал только Дмитрий Краснянский. Член комиссии от КПРФ Андрея Беляков отметил, что Тюленева могла быть лишь "исполнителем" и заканчивать с этой историей увольнением нельзя, в вопросе надо разобраться и добиться справедливости.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургская избирательная комиссия