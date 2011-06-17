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ЦИК России обязал горизбирком Петербурга уволить председателя ТИК №47
Сегодня, 17:26
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ЦИК России обязал горизбирком Петербурга уволить председателя ТИК №47

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Территориальная комиссия допустила нарушение федерального законодательства.

Центральная избирательная комиссия обязала Горизбирком Петербурга уволить главу ТИК №47 в Красносельском районе. Решение прозучало на заседании ЦИК 6-го сентября. ТИК №47 возглавляет Елена Тюленева. Она была выдвинута от "Всероссийского Общества Инвалидов". 

Дело в том, что 19 организаторов выборов в Петербурге были членами и даже председателями нескольких участковых комиссий, что нарушает федеральное законодательство. Из них 15 человек назначила ТИК №47. 

Можно, конечно, не прислушиваться, когда мы вам рекомендуем не назначать председателями ТИК тех, кто дискредитировал себя на предыдущих выборах; можно в то же время предлагать честному, добросовестному председателю ТИК написать заявление об уходе только потому, что он  "не член нашей команды"… Я не знаю, что у вас за команда такая, в которой нет места честным людям.

Элла Памфилова, председатель ЦИК.

Заместитель Памфиловой Николай Булаев отметил, что ему стыдно за работу комиссии. За 6 лет большего неуважения к закону, кандидатам и избирателям он не видел. 

Фото: сайт ТИК №47
 

Теги: памфилова, тик 47, цик
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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