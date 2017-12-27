"Горэлектротранс" отменил конкурс на внедрение Wi-Fi в троллейбусах и трамваях

В Петербурге отменили конкурс на оборудование троллейбусов и трамваев беспроводным доступом в Интернет.

В Петербурге конкурс на оборудование 400 троллейбусов и трамваев беспроводным доступом в Интернет отменен. "Горэлектротранс" планировал потратить 36 млн рублей. А результаты должны были быть известны 26 января.

Информация об отмене закупки опубликована на сайте госзаказа 16 января. Причина не уточняется, решение было принято заказчиком.

Услугу по предоставлению доступа в Интернет планировалось оказывать в течение трех лет. Скорость на одного пользователя при 20 подключенных устройствах - не ниже 1 Мбит/сек. Также одно из требований — должна быть проведена синхронизация с Wi-Fi в метро и автобусах

Напомним о том, что "Горэлектротранс" объявил конкурс на оборудование троллейбусов и трамваев Wi-Fi стало известно 25 декабря минувшего года. Максимальная цена контракта составляла 36 млн рублей. К маю текущего года должны были подключить 400 машин.

Также ранее Piter.TV сообщал, что "Пассажиравтотранс" запустил конкурс Wi-Fi. Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок 19 декабря. Начальная цена составляла 65 млн рублей.

Фото: сайт "Горэлектротранс"