На подключение Wi-Fi в троллейбусах и трамваях Петербурга потратят 36 млн рублей

"Горэлектротранс" объявил конкурс на подключение Wi-Fi в 400 трамваях и троллейбусах

"Горэлектротранс" объявил конкурс на оборудование трамваев и троллейбусов беспроводным доступом в Интернет. К маю 2018-го подключат 400 машин.

Как стало известно "Фонтанке", максимальная цена контракта — 36 млн рублей, его итоги подведут 26 января 2018 года. После заключения контракта у подрядчика будет 2 месяца, чтобы установить и подключить аппаратуру на 150 трамваях, которые принадлежат паркам предприятия № 1,3,5 и 7. Еще через месяц число транспортных средств должно дойти до 400 — по 200 трамваев и троллейбусов.

Услугу по предоставлению доступа в Интернет победитель должен будет оказывать в течение трех лет. Скорость на одного пользователя при 20 подключенных устройствах должна быть не ниже 1 Мбит/сек. Также одно из требований — должна быть проведена синхронизация с Wi-Fi в метро и автобусах.

Ранее стало известно, что «Пассажиравтотранс» также объявил конкурс на подключение Wi-Fi в автобусах. Информация об этом событии была опубликована на сайте госзакупок 19 декабря. Начальная цена контракта составляла 65 млн рублей, победителя планируют выбрать 19 января и к 1 марту подрядчик должен будет обеспечить доступ к сети в 200 автобусах, а уже к 1 мая – во всех 700.

Фото: сайт "Горэлектротранс"

