«Пассажиравтотранс» запустил конкурс Wi-Fi

К 1 мая беспроводной доступ к сети Интернет будет работать в 700 автобусах

В организации автобусных пассажирских перевозок «Пассажиравтотранс» объявили конкурс. Он заключается в создании сети беспроводного доступа в Интернет на 700 городских автобусах.



Информация о событии опубликована на сайте госзакупок 19 декабря. Начальная цена составляет 65 млн рублей, победителя планируют выбрать 19 января и к 1 марту подрядчик должен будет обеспечить доступ к сети в 200 автобусах, а уже к 1 мая – во всех 700.



Есть несколько требований: скорость должна быть 1 мегабит в секунду «в зоне покрытия 3G/4G-сетей при одновременном использовании 20 клиентскими устройствами». Также должна быть синхронизация системы с аналогичными сетями в метрополитене.

Фото: pixabay

