Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой

И.о. мэра назначен глава городского округа "город Якутск" Евгений Григорьев.

Городская дума Якутска приняла отставку мэра Сарданы Авксентьевой. Решение местных депутатов принято во время внеочередной сессии, которая состоялась в четверг 14 января. На должность чиновницы временно назначен глава городского округа "город Якутск".

Депутаты утвердили отставку мэра. За проголосовали 17 человек, шесть против, один воздержался. Принято решение назначить и.о. Евгения Григорьева заявление гордумы

Напомним, что Сардана Авксентьева 11 января сообщила о собственном решении уйти с должности из-за проблем со здоровьем. Напомним, что она стала первым мэром-женщиной города Якутска, выиграв выборы в 2018 году. Первым приказом чиновница указала продать дорогостоящие машины, принадлежащие мэрии.

Также экс-глава Якутска известна своим заявлением о том, что администрация города планирует продать здание, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой".

Экс-мэру Якутска дали звание "Заслуженный работник народного хозяйства".

Фото: Instagram/sardanaavksentieva