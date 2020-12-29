Экс-мэру Якутска дали звание "Заслуженный работник народного хозяйства"

Экс-мэру Якутска Сардане Авксентьевой присвоили звание "Заслуженный работник народного хозяйства". Об сообщил глава республики Айсен Николаев.
Я высоко ценю ее вклад в развитие нашей республики и нашего города.
Айсен Николаев, глава Якутии
Он подчеркнул, что недавно он с ней разговаривал и "попросил пролечиться". По его словам, Авксентьевой предстоит несколько операций. После них, отметил глава региона, бывшему мэру торжественно вручат награду.
Николаев выразил уверенность в том, что после выздоровления Авксентьева ещё много сделает на благо Якутии и Якутска.
Ранее мэр Якутска объявила о досрочном уходе в отставку по состоянию здоровья.
Фото: Instagram/sardanaavksentieva
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