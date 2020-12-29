Экс-мэру Якутска дали звание "Заслуженный работник народного хозяйства"

Губернатор подчеркнул, что недавно он с ней разговаривал и "попросил пролечиться".

Экс-мэру Якутска Сардане Авксентьевой присвоили звание "Заслуженный работник народного хозяйства". Об сообщил глава республики Айсен Николаев.

Я высоко ценю ее вклад в развитие нашей республики и нашего города. Айсен Николаев, глава Якутии

Он подчеркнул, что недавно он с ней разговаривал и "попросил пролечиться". По его словам, Авксентьевой предстоит несколько операций. После них, отметил глава региона, бывшему мэру торжественно вручат награду.

Николаев выразил уверенность в том, что после выздоровления Авксентьева ещё много сделает на благо Якутии и Якутска.

Ранее мэр Якутска объявила о досрочном уходе в отставку по состоянию здоровья.

Фото: Instagram/sardanaavksentieva