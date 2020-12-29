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Мэр Якутска объявила о досрочном уходе в отставку по состоянию здоровья
Сегодня, 8:28
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matveyvn

Мэр Якутска объявила о досрочном уходе в отставку по состоянию здоровья

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Скоро она ляжет в больницу для операций.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном уходе в отставку по состоянию здоровья. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Авксентьева заявила, что семья серьёзно обеспокоена её здоровьем из-за постоянного стресса, вызванного беспокойством за город.

Надо признать, что я уже не могу работать 24/365.

Сардана Авксентьева, мэр Якутска

По её словам, скоро она ляжет в больницу для операций. Авксентьева попросила избирателей отпустить её "с лёгким сердцем" и принять её решение. В ближайшие дни она подаст в городскую думу прошение об отставке.

Ранее мы писали, что мэр Якутска решила продать здание администрации города.

Фото: Instagram/sardanaavksentieva

Теги: отставка, сардана авксентьева, якутск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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