Мэр Якутска объявила о досрочном уходе в отставку по состоянию здоровья

Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном уходе в отставку по состоянию здоровья. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Авксентьева заявила, что семья серьёзно обеспокоена её здоровьем из-за постоянного стресса, вызванного беспокойством за город.
Надо признать, что я уже не могу работать 24/365.
Сардана Авксентьева, мэр Якутска
По её словам, скоро она ляжет в больницу для операций. Авксентьева попросила избирателей отпустить её "с лёгким сердцем" и принять её решение. В ближайшие дни она подаст в городскую думу прошение об отставке.
Ранее мы писали, что мэр Якутска решила продать здание администрации города.
Фото: Instagram/sardanaavksentieva
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