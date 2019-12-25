Мэр Якутска решила продать здание администрации города

Она отмечает, что данная процедура строго регламентирована.

Мэр Якутска Светлана Авксентьева решила продать здание администрации города для экономии и поддержки бюджета. При этом мэрия планирует переехать из центра на окраину.

По словам Авксентьевой, она долго обсуждала переезд со своими заместителями. Недавно они приняли решение — готовить здание к продаже.

Сначала на проспекте, чуть позже — на Октябрьской и Гоголя. Светлана Авксентьева, мэр Якутска

Она отмечает, что данная процедура строго регламентирована. Мэр отмечает, что уже есть потенциальные покупатели.

Мэр Авксентьева отмечает, что мэрия готова построить новое здание на окраине города и переехать туда. Здание будет нового формата — без огромного количества кабинетов, где "каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой". По её словам, в новом здании все сотрудники будут друг у друга на виду.

Также всех работников пересадят на такси, так как содержание своего автопарка довольно дорого.

Ранее мэр Якутска ответила на сообщения о своей отставке.

Фото: Instagram/sardanaavksentieva