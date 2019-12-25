Сардана Авксентьева заявила, что проходит медицинское обследование во время отпуска.

Мэр Якутска ответила на сообщения о своей отставке. В собственном Instagram-аккаунте Сардана Авксентьева прокомментировала слухи о болезни и возможном уходе с занимаемой должности. Ранее мэрия города заявила о том, что глава Якутска ушла в отпуск для того, чтобы пройти углубленное медицинское обследование.

Есть определенные проблемы со здоровьем. Начала медицинское обследование. Работа главой города подразумевает повышенные нагрузки, поэтому это нужно сделать. Спасибо всем за слова поддержки! Сардана Авксентьева, глава Якутска

Чиновница официально отметила, что приходится регулярно обследоваться, когда "тебе полсотни лет". Она добавила, что за 2,5 года ни разу не взяла больничный лист и всегда находилась на боевом посту. Она предположила, что именно поэтому слухи о ее болезни создали такой переполох.

Напомним, что Сардана Авксентьева является мэром Якутска с сентября 2018 года.

В Якутске мужчина, убивший двух женщин и двух маленьких детей, отправлен на пожизненное.

Фото: Instagram/sardanaavksentieva

