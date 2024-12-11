Горбатый кит попытался съесть 24-летнего мужчину и выплюнул его

Человек остался невредимым, когда вернулся на поверхность воды.

Горбатый кит пытался проглотить, но затем выплюнул молодого человека, который плавал в Магеллановом проливе на надувной лодке. Соответствующая информация опубликована журналистами из испанской газеты Pais. Авторы пояснили, что инцидент попал на запись с видеокамеры 8 февраля в бухте Эль-Агила, расположенной у берегов города Пунта-Аренас, на крайнем юге Чили. В материале иностранного СМИ говорится о том, что сначала 24-летний Адриан Симанкас почувствовал сильный удар по спине, который выбил его из надувного каяка. Затем мужчина оказался внутри слизистой полости, услышал странные звуки и почувствовал сильное всасывание. В итоге он не мог понять, что с ним произошло до того момента, пока его с силой не выбросило на поверхность. Симанкас остался невредимым..

Когда я был внутри, я вспомнил Пиноккио, который тоже был проглочен китом речь пострадавшего в телефонном разговоре с изданием

Напомни, что вес горбатых китов (Megaptera novaeangliae) может достигать 48 тонн, а длина - около 19 метров. Животные питаются планктоном, растениями и рыбой. У них маленькое горло, поэтому человеческому телу трудно добраться до желудка. Киты редко нападают на людей.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости