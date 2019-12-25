Политик рассказал, как долго придется ждать воссоединения СССР.

Первый президент Советского Союза Михаил Горбачев оценил возможность восстановления СССР. По словам политика, это может занять большой промежуток времени. Такое заявление сделал гость радиостанции "Говорит Москва" во время эфира.

Очень сложно идут процессы объединительные, что не делают — никак не получается. Даже Европа, у нас же сейчас есть объединения европейские. Очень сложный вопрос объединительный Михаил Горбачев, первый президент СССР

Политик напомнил, что для воссоединения стран Советского Союз необходимо "набраться ума и опыта". При этом "выдачу директив" он расценил как глупость.

Горбачев предостерег от попыток рассорить народы России и Германии.

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