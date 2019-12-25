В сообщении сказано, что часть из них публиковала информацию на английском и русском языке о Евросоюзе, Литве, Украине, и США.

Google заблокировал около 90 российских YouTube-каналов. Об этом сообщается в блоге компании.

Среди заблокированных аккаунтов, были и те, кто публиковал материалы на русском, немецком и фарси о России и Сирии, и реакции США на коронавирус, а также информацию о внутренней политике РФ и международных вопросах.

Уточняется, что всего вместе с китайскими аккаунтами, было заблокировано 2,5 тыс. каналов на YouTube. Под запрет попали 20 каналов, связанных с Ираном. Эти аккаунты регулярно выкладывали "спам и неполитический контент". Некоторые из них выкладывали материалы о протестах против расовой дискриминации и борьбой с коронавирусом в США.

Ранее мы сообщили, что избежавший задержания в Белоруссии мужчина раскрыл схему событий с россиянами.