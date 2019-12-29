Материнская компания показала отчетную документацию за прошлый год.

Google впервые раскрыла, сколько денег приносит YouTube. Материнская компания Alphabet опубликовала финансовый отчет за 2019 год. Видеоплатформа принесла выручку в размере 15,149 млрд долларов.

За последний квартал доход от облачного бизнеса достиг 2,6 млрд долларов. Для сравнения Amazon заработал около 10 млрд долларов за тот же период. Однако в годовом исчислении YouTube увеличился более чем на 50%. Расходы Alphabet выросли всего на 18%. Это связано с инвестициями в обработку баз данных, а также наймом новых специалистов.

Напомним, что YouTube насчитывает более 20 млн пользователей, включая подписчиков ресурса Premium и Music Premium.

Ранее Piter.tv писал о том, что Apple и Google могут обязать предустанавливать российское ПО.