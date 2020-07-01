Google выпустила сразу два обновления Android

Один из апдейтов поможет устранить уязвимости в самой Android и сервисах Google.

Компания Google выпустила сразу два обновления операционных системы Android. Обновление 2020-07-01 включает исправление семи "дыр" в безопасности, 2020-07-05 — семнадцати. Все уязвимости классифицируются от высокоопасных до критических.

Один из апдейтов поможет устранить уязвимости в самой Android и сервисах Google, второй – в Broadcom, MediaTek и Qualcomm. Самая серьезная уязвимость может позволить хакерам удаленно запускать код на устройстве с помощью специально созданного файла. Еще одна ошибка может позволить вредоносным приложениями получить привилегии без разрешения самого пользователя.

Обновления доступны для версий Android 8.0, 8.1, 9 и 10.

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