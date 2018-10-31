Google выпустил дудл на основе искусственного интеллекта

Интерактивная заставка посвящена дню рождения Иоганна Себастьяна Баха.

В четверг, 21 марта, на стартовой странице Google появился новый дудл (открытка, которая посвящена знаменательному событию). В этот раз интерактивная картинка посвящена дню рождения композитора Иоганна Себастьяна Баха, сообщает The Verge.

Новый дудл стал первым дудлом Google, который создали на основе машинного обучения. Кликнув по интерактивной картинке, пользователь может нанести на нотный стан несколько нот, после чего они превратятся в мелодию в стилистике хоралов композитора. Также в дудле есть пасхалка: кликнув на специальный рычажок, мелодия будет стилизована под музыку 80-х гг.

Пользователи сети смогут создавать свои оригинальные музыкальные произведения и делиться с ним в социальных сетях на протяжении двух дней — с 21 по 22 марта.

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Видео: YouTube / googledoodles

Скриншот / главная страница Google