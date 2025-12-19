В Microsoft Office 97 нашли старую пасхалку

Для ее запуска нужно ввести ключевую фразу виртуальному помощнику Скрепышу.

В офисном пакете приложений Microsoft Office 97 нашли старую пасхалку. Об этом сообщил пользователь под ником Albacore в своем аккаунте в социальной сети X.

Пользователь опубликовал видео, на котором показал "скрытые титры", который ранее не появлялись в пакете Microsoft Office 97. Он уточнил, что для появления титров необходимо передвинуть окно программы в определенные места на экране, а затем ввести фразу This is not a contest для виртуального помощника Скрепыша.

После этого на экране появится окно с анимированной заставкой и титрами, которые длятся около трех минут. Во время показа титров Скрепыш рассказывает про людей, которые принимали участие в создании Microsoft Office 97. Напомним, что в нынешний пакет Microsoft Office входят приложения Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access и другие. Последняя версия сборки вышла в октябре 2024 года.

Фото: X / Albacore