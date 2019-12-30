В Google создали приложение для снижения зависимости от смартфона

Устройство нужно будет положить в так называемый конверт.

В компании Google создали приложение Envelope, которое поможет людям побороть свою зависимость от смартфона. Об этом сообщается на сайте разработчика.

После установки приложение предлагает пользователям убрать смартфон в так называемый конверт. Для этого нужно распечатать конверт, упаковать в него гаджет и пользоваться только теми функциями, которые остались. Например, камерой или набором номера.

Пока в приложении есть эскиз конверта только для Pixel 3a с вырезами для камер, зарядки и кнопками для набора номера. Необходимые для этого клавиши подсвечиваются.

Два других приложения – Activity Bubbles и Screen Stopwatch – будут отслеживать активность пользователя. Например, в первом "живые обои" заполняют экран смартфона шариками. Каждая разблокировка – плюс один шарик на экран. Его размер будет зависеть от того, сколько вы пользовались гаджетом. В свою очередь Screen Stopwatch следит за временем, проведенным за устройством. Приложение будет запускать секундомер каждый раз, когда телефон разблокируют.

Ранее пользователи сообщили о сбое в работе Twitter.

Видео: YouTube / Special Projects