Новую версию Android можно установить на смартфоны серии Pixel, начиная с моделей Pixel 2 и Pixel XL.

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что Google неожиданно выпустила новую версию Android 11. Об этом сообщает портал 9to5google.

Эксперты отметили, что компания выпустила новую версию для Android "раньше, чем обычно". Как оказалось, что Google сделала это для того, чтобы разработчики могли заранее оценить новшества и указать на баги и ошибки. Среди нововведений системы — доступ к микрофону.

Отмечается, что новую версию можно установить на смартфоны серии Pixel, начиная с моделей Pixel 2 и Pixel XL.

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