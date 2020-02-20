РЖД показал инновационный пассажирский вагон с душем и USB

Поезд Владивосток - Москва отправится в первый рейс в ночь с 20 на 21 февраля.

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что РЖД анонсировал инновационный пассажирский вагон с душем и USB. Об этом сообщает РИА новости.

Известно, что инновационный вагон оснащен душем, вендиговыми автоматами, розетками и USB-портами. Кроме того, для пассажиров в вагонах появились электронные пульты управления и контроль системами жизнеобеспечения.

Как оказалось, такие высокотехнологичные поезда отправятся по маршруту "Владивосток - Москва". Первый рейс состоится в ночь с 20 на 21 февраля. В РЖД заявили, что состав пройдет 9300 км за 160 часов.

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