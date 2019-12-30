Google может вернуть в Android функцию записи разговоров

Ранее эту функцию убрали из операционной системы.

Фирменное приложение Google Phone может получить функцию записи разговоров. Упоминание возможности было обнаружено в коде свежей версии программы. Об этом сообщило издание XDA Developers.

Для записи звонка на экране во время разговора будет появляться специальная кнопка. Возможность записывать разговоры была доступна в Android вплоть до выхода девятой версии ОС. Из последующих версий эта функция была убрана по неизвестным причинам. Установить стороннее приложение с аналогичной функциональностью было практически невозможно.

Когда именно эта функция появится на Android, неизвестно.

Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы.