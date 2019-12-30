Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы

Сообщается, что ПО может быть опасно для данных пользователя.

Более 50 компаний обратились в владельцу Google с просьбой разрешить удалять предустановленное на Android программное обеспечение. Об этом говорится на сайте Privacy International.

Авторы письма отмечают, что предустановленное ПО может предоставлять данные пользователя без его разрешения. Отмечается, что у владельцев телефонов нет возможности его удалить, в то время как программы не проходят проверку на платформе Google Play.

Организации, подписавшиеся под письмом, просят, дать пользователям возможность навсегда удалить приложения на своих смартфонах. Помимо этого, от Android потребовали создать механизм обновления для предустановленного ПО и такую же тщательную проверку, как и у программ в Google Play.