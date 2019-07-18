Google показала новые эмодзи на Android 10 Q

В распоряжении пользователей появятся 65 новых картинок.

Компания Google готовится обновить список доступных эмодзи на Android. В распоряжении пользователей появятся 65 новых картинок. Об этом сообщается на сайте организации.

Обновленный набор эмодзи включает в себя ленивца, выдру, вафли, устрицы, фен, балетки, бритву и трусы. Кроме того, разработчики создали 53 гендерных дизайна, в которых не указан пол. В Google отметили, что этот шаг связан с избавлением от стереотипов, так как зачастую одни эмодзи привязываются к мужскому полу, а другие — к женскому.

Для пользователей с ограниченными возможностями создатели подготовили набор картинок, включающий собаку-поводыря, ухо со слуховым аппаратом, инвалидные коляски, протезы рук и ног.

Новые эмодзи станут доступны вместе с выходом финальной версии Android 10 Q. Она появится в августе 2019 года

Ранее Apple показала новые эмодзи, которые появятся в 12 версии iPhone.

Фото, видео: androidcentral.com