Apple показала новые эмодзи, которые появятся в 12 версии iPhone

Разработчики обратили внимание на отношения людей и поддержку людей с особенностями развития.

Производители iPhone показали смайлики, которые появятся у владельцев новой модели. Заметим, что разработчики регулярно радуют гиков небольшими "вишенками на торте" в предверии продаж новой модели телефонов.

Известно, что количество смайлов будет значительно расширено. Сейчас представлены лишь несколько десятков картинок. Они появятся на всех платформах, включая iPadOS, macOS и watchOS. Эмодзи станут частью набора 12 версии гаджетов. Воспользоваться ими можно будет уже осенью 2019 года.

Создатели заметили, что пользователь сможет выбрать не только цвет кожи смайлика, но и вид отношений, а также цвет кожи партнера. Для людей с ограниченными возможностями введены несколько объектов: слуховые аппараты, протезы, собаки-поводыри, инвалидные кресла. Пополнится коллекция и животными. Запланировано появление орангутана, скунса, ленивца, фламинго.

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Видео и фото: YouTube/Apple