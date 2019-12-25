Создатели рассказали о том, как работает новый режим.

Google Maps получат иммерсивный просмотр в 2022 году. Презентация проекта прошла в рамках мероприятия Google I/O, на котором иностранными разработчиками были представлены нововведения сервиса Карты. Известно, что изначально режим будет работать для таких городов как Лос-Анджелес, Лондон, Нью-ЙОрк, Сан-Франциско и Токио. Далее проект должен будет разрастись и другими городами.

Иммерсивный вид позволяет вывести просмотр улиц и аэрофотосъемку на новый уровень. За счет объединения данных, клиент погружается в атмосферу конкретной локации. При помощи ползунка может разглядеть конкретное место в разное время суток, при любых погодных условиях, распознать наиболее оживленные участки. Информация дополняется живой занятостью, пробками. Также пользователь сможет посетить имеющиеся в районе рестораны, музеи и другие места изнутри.

Иммерсивный вид будет доступен "практически на любом телефоне".

Создатель карты госпиталей блокадного Ленинграда рассказал о развитии проекта.

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