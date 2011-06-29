Создатель карты госпиталей блокадного Ленинграда рассказал о развитии проекта

Жители других городов тоже хотели бы, чтобы молодой человек сделал аналогичную карту с их регионом.

Петербуржец Николай Базаров создал интерактивную карту госпиталей блокадного Ленинграда. На карте можно узнать даты работы, специализацию, фамилии начальства и другую информацию. В свои 18 лет Николай является членом Российского военно-исторического общества, выступает с лекциями по генеалогии и занимается научной работой, рассказали "Невские Новости".

По словам юного историка, после того, как карта была опубликована, к нему стали обращаться люди из других регионов. Они были недовольны, что молодой человек не добавил госпитали Кировской области, Орловской области. Жители других городов хотели бы, чтобы Николай уделил внимание и их регионам.

И все просят, чтобы я эту карту развивал дальше в другие регионы. И у меня есть возможность дальше ее развивать, и есть что нужно, потому что вся система медицины была взаимосвязана между собой. Бойцов эвакуировали и лечили не только в блокадном Ленинграде. Раненых же отправляли в тыл, особенно самых тяжелых.

В связи с этим карта будет расширяться, но это не так легко сделать. Дело в том, что для доступа в военно-медицинский архив нужен официальный запрос от государственной организации с подробным указанием причины обращения. Когда молодой человек работал над картой госпиталей Ленинграда, его очень подробно расспросили о целях проекта и других аспектах.

Историк надеется, что к концу мая на карте будут отмечены объекты в Кронштадте, Ломоносове, Всеволожске, Токсово и Сертолово.

Фото: ВКонтакте / Бессмертный полк России