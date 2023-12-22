Голубые ели на Московской площади Петербурга обработали мыльным раствором

В Петербурге 15 апреля начался агротехнический период.

В Петербурге сотрудники садово-паркового предприятия "Южное" провели весеннюю очистку голубых елей, расположенных на Московской площади и вдоль Московского проспекта. Об этом сообщили в tg-канале правительства Северной столицы.

Деревья обработали водой с мыльным раствором под напором. С них смыли все, что накопилось на иголках за зимние месяцы. Специалисты привели в порядок 180 голубых елей. Кроме того, они помыли пространство вокруг памятника В. И. Ленину на Московской площади.

Напомним, что в Петербурге 15 апреля начался агротехнический период. В это время в городе на Неве разрешено проводить земляные работы по восстановлению и созданию благоустройства. Сезон продлится до 15 октября.

Планируется обновить 872 территории дворов. Специалисты высадят в городе более 10 тыс. деревьев.

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Фото: Telegram / Правительство Петербурга