В Петербурге 15 апреля начался агротехнический период

Планируется обновить 872 территории дворов. Специалисты высадят в городе более 10 тыс. деревьев.

В Петербурге стартовал агротехнический период. В это время в городе на Неве разрешено проводить земляные работы по восстановлению и созданию благоустройства. Сезон продлится до 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Сотрудники инспекции в текущем агротехническом периоде продолжат контролировать культуру производства этих и многих других работ. Планируется обновить 872 территории дворов. Специалисты высадят в городе более 10 тыс. деревьев. В Северной столице появится более 50 новых общественных пространств.

Ранее мы писали, что в голосовании за благоустройство приняли участие уже 135 777 жителей Ленобласти.

Фото: Telegram / ГАТИ