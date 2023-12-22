В голосовании за благоустройство приняли участие уже 135 777 жителей Ленобласти

Стройблок опубликовал изображения победителей прошлогоднего голосования.

На сайте 47.gorodsreda.ru всё ещё доступна возможность проголосовать за проекты благоустройства в 29 городах 47-ого региона. Вторник, 16 апреля, областной стройблок опубликовал изображения победителей прошлогоднего голосования.

Так, свой голос за объекты благоустройства отдали уже 135 777 жителей Ленобласти.

Напомним, что выбранные жителями Ленобласти пространства - скверы, парки, набережные, спортивные и детские площадки - будут благоустроены в 2025 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее мы сообщили о том, что Росприроднадзор Ленобласти проверил содержание медведей в центре "Сирин".

Фото: Стройблок Ленобласти