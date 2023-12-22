Росприроднадзор Ленобласти проверил содержание медведей в центре "Сирин"

Инспекторы установили, что медведям не хватало постоянного доступа к питьевой воде.

Инспекторы Росприроднадзора осмотрели условия содержания медведей в Ленинградской области. Они посетили бурых медведей, проживающих под опекой благотворительного фонда "Верность" и центра реабилитации "Сирин" в поселке Левашово. Рейд был проведён после получения информации о непригодных условиях содержания животных, сообщили во вторник, 16 апреля, в пресс-службе управления.

Инспекторы установили, что медведи обитают в вольерах, оборудованных берлогами, кормушками и поилками. Они оказались в хорошем состоянии, хорошо упитаны и без видимых повреждений. Однако им не хватало постоянного доступа к питьевой воде.

С владельцами животных провели беседу и выписали официальное предупреждение о необходимости соблюдения закона "Об ответственном обращении с животными".

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти спасатели обработали сорбентом разлив нефтепродуктов.

Фото: Росприроднадзор Ленобласти