В Ленобласти спасатели обработали сорбентом разлив нефтепродуктов

В Тосненском районе произошел разлив дизельного топлива. Сегодня днем, 16 апреля, на пульт оперативного дежурного поступила информация о том, что в дренажную канаву в городе Никольское попали нефтепродукты. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".
Сотрудники поисково-спасательного отряда из Тосно обработали разлив сорбентом. Подробности уточняются.
После того как абсорбирующее вещество поглотит все нефтепродукты, сотрудники Аварийно-спасательной службы области, при содействии местной администрации, проведут его сбор и утилизацию.
Пресс-служба Аварийно-спасательной службы ЛО
Ранее мы писали, что на станции "Дача Долгорукова" мужчина попал под грузовой поезд.
Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО
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