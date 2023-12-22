В Ленобласти спасатели обработали сорбентом разлив нефтепродуктов

Сотрудники поисково-спасательного отряда из Тосно обработали разлив сорбентом.

В Тосненском районе произошел разлив дизельного топлива. Сегодня днем, 16 апреля, на пульт оперативного дежурного поступила информация о том, что в дренажную канаву в городе Никольское попали нефтепродукты. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".

Сотрудники поисково-спасательного отряда из Тосно обработали разлив сорбентом. Подробности уточняются.

После того как абсорбирующее вещество поглотит все нефтепродукты, сотрудники Аварийно-спасательной службы области, при содействии местной администрации, проведут его сбор и утилизацию. Пресс-служба Аварийно-спасательной службы ЛО

Ранее мы писали, что на станции "Дача Долгорукова" мужчина попал под грузовой поезд.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО