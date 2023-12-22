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В Ленобласти спасатели обработали сорбентом разлив нефтепродуктов
Сегодня, 17:37
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В Ленобласти спасатели обработали сорбентом разлив нефтепродуктов

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Сотрудники поисково-спасательного отряда из Тосно обработали разлив сорбентом.

В Тосненском районе произошел разлив дизельного топлива. Сегодня днем, 16 апреля, на пульт оперативного дежурного поступила информация о том, что в дренажную канаву в городе Никольское попали нефтепродукты. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО". 

Сотрудники поисково-спасательного отряда из Тосно обработали разлив сорбентом. Подробности уточняются. 

После того как абсорбирующее вещество поглотит все нефтепродукты, сотрудники Аварийно-спасательной службы области, при содействии местной администрации, проведут его сбор и утилизацию.

Пресс-служба Аварийно-спасательной службы ЛО

Ранее мы писали, что на станции "Дача Долгорукова" мужчина попал под грузовой поезд.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: ленобласть, обработали сорбентом разлив нефтепродуктов, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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