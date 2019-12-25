Головин принял участие в социальном проекте "Монако"

Нынешний сезон чемпионата Франции был досрочно завершен из-за коронавируса.

Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин стал лицом социального проекта клуба, посвященного борьбе с эпидемией коронавируса.

Фотография с игроком в защитной маске была опубликована в официальном аккаунте "Монако" в Instagram. Клуб поддержал организацию "Красный крест", которая делает все необходимое для людей, заболевших COVID-19.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат Франции по футболу был досрочно завершен. Победителем турнира стал лидер таблицы, "ПСЖ". "Монако" финишировал на девятом месте с показателем 40 очков. Александр Головин провел 25 игр, забил три мяча и отдал четыре голевых передачи.

Ранее Александр Головин рассказал, чем занимается во время карантина.

Фото: Instagram / @asmonaco