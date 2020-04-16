Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал, чем занимается во время карантина

По прибытии в Россию футболист должен был провести две недели в полной изоляции.

Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин в интервью порталу "Чемпионат.com" рассказал о своем режиме самоизоляции, связанной с эпидемией коронавируса.

Две недели обязательного карантина уже прошли, но я все равно практически не выхожу из дома. Понимаю, сейчас нужно потерпеть и просто ждать, когда ситуация нормализуется. Как провожу время? Ничего особенного - компьютер, фильмы, сериалы. Общаюсь с родными и близкими. Стараюсь поддерживать форму в домашних условиях. Каждый футболист "Монако" получил довольно обширную программу занятий. Александр Головин, полузащитник "Монако"

В нынешнем сезоне чемпионата Франции (Лига 1 - прим.) Александр Головин провел 25 игр, забил три мяча и отдал четыре голевых передачи. "Монако" занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков после 28 туров.

Ранее стало известно, что Головина признали самым прогрессирующим игроком Лиги 1.

Видео: YouTube / Сборная России по футболу, JJcomps