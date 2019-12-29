Полузащитник "Монако" Александр Головин признан самым прогрессирующим игроком чемпионата Франции

В нынешнем сезоне он провел 25 игр и забил три мяча.

Американское издание The Score подвело предварительные итоги в топ-5 лигах Европы, назвав лучших игроков в каждом чемпионате.

Полузащитника "Монако" и сборной России Александра Головина признали самым прогрессирующим игроком Лиги 1 (чемпионат Франции - прим.). В материале The Score отмечается, что первый сезон Головина после домашнего чемпионата мира был катастрофой. Сейчас, "несмотря на не самую великолепную статистику, футболист часто оказывает большое влияние на игру".

Напомним, Александр Головин перешел в "Монако" из московского ЦСКА в июле 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции полузащитник провел 25 игр, забил три мяча и отдал четыре голевых передачи. "Монако" занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков после 28 туров.

Ранее стало известно, что Александр Головин вернулся в Россию и находится на двухнедельном карантине.

Фото: asmonaco.com