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Полузащитник "Монако" Александр Головин вернулся в Россию
Сегодня, 16:34
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d_s_sarkisov

Полузащитник "Монако" Александр Головин вернулся в Россию

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Об этом сообщил его первый тренер.

Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин вернулся в Россию и находится на карантине. Информацию подтвердил первый тренер игрока Александр Плясунов.

"С Сашей я еще не общался, но знаю одно - он сейчас находится в Калтане (родной город Головина - прим.). У него обязательных двухнедельный карантин после прилета из Монако", - сказал Плясунов в интервью порталу "Чемпионат.com".

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Александр Головин провел 25 игр и забил три мяча.

Ранее полузащитник "Монако" назвал лучший момент в своей карьере.

Фото: asmonaco.com

 

Теги: александр головин, карантин, коронавирус, сборная россии по футболу, фк монако
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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