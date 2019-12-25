Полузащитник "Монако" Александр Головин вернулся в Россию

Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин вернулся в Россию и находится на карантине. Информацию подтвердил первый тренер игрока Александр Плясунов.
"С Сашей я еще не общался, но знаю одно - он сейчас находится в Калтане (родной город Головина - прим.). У него обязательных двухнедельный карантин после прилета из Монако", - сказал Плясунов в интервью порталу "Чемпионат.com".
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Александр Головин провел 25 игр и забил три мяча.
Ранее полузащитник "Монако" назвал лучший момент в своей карьере.
Фото: asmonaco.com
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