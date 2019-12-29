Полузащитник "Монако" Александр Головин назвал лучший момент в своей карьере

Также футболист назвал свой самый красивый гол.

Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин рассказал в интервью пресс-службе клуба о самом приятном воспоминании в карьере.

"Самым лучший момент в карьере - это переход в "Монако". Я бы сравнил это с выступлением за сборную на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Лучший гол? Если брать самый красивый, то "Арсеналу" в Лиге Европы" - сказал Головин.

Напомним, Александр Головин перешел в "Монако" из ЦСКА в июле 2018 года. Полузащитник провел за клуб 65 матчей и забил семь голов.

Ранее стало известно, что европейские футбольные лиги планируют завершить сезон 2019/20 до 30 июня.

Видео: YouTube / Реальный футбол