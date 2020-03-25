Европейские футбольные лиги планируют завершить сезон 30 июня

Также рассматривается вариант проводить еврокубковые матчи по выходным дням.

По информации Sky Sports, по итогам первой конференции между представителями УЕФА и национальных лиг было предложено составить новый календарь на остаток сезона.

Европейские футбольные лиги выразили надежду завершить сезон 30 июня в случае улучшения ситуации с пандемией коронавируса. Согласно варианту с новым календарем, матчи национальных лиг будут запланированы на середину недели, а матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы - на выходные.

Ожидается, что переговоры будут продолжаться на регулярной основе. Также рассматривают вариант устраивать их каждую неделю.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса УЕФА официально перенес Евро-2020 на следующий год.

Ранее стало известно, что организация предложила три возможные даты завершения сезона.

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