Головин назвал "Зенит" одним из своих любимых клубов

Также он выбрал Игоря Акинфеева любимым спортсменом.

Пресс-служба "Монако" в Twitter-аккаунте опубликовала ответы на вопросы для полузащитника сборной России Александра Головина.

Футболист рассказал о своих предпочтениях. В графе "футбольные клубы" он назвал московский ЦСКА, за который выступал до переезда во Францию, и "Зенит". Также Головин выбрал вратаря армейцев Игоря Акинфеева любимым спортсменом.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат Франции по футболу был досрочно завершен. Победителем турнира стал лидер таблицы, "ПСЖ". "Монако" финишировал на девятом месте с показателем 40 очков. Александр Головин провел 25 игр, забил три мяча и отдал четыре голевых передачи.

Ранее Александр Головин принял участие в социальном проекте "Монако", посвященном борьбе с коронавирусом.

Фото: asmonaco.com, Twitter / @AS_Monaco