Мартин Скорсезе снял короткометражку о своей жизни на самоизоляции

По словам режиссера, этот период времени научил его заботиться о людях.

Голливудский режиссер Мартин Скорсезе намерен показать всему миру, как он жил в период самоизоляции. Он снял о своей жизни короткометражку. Фильм покажут на канале BBC Two, пишет издание Variety.

Эта картина станет заключительным эпизодом шоу "Культура самоизоляции с Мэри Бирд". Главная героиня, профессор-антиковед изучает в своей передаче связь между творчеством, культурой и риском.

Скорсезе заявил, что самоизоляция научила его многим важным вещам. Например, заботе о близких людях. По мнению режиссера, то, чему ты вынужденно учишься на самоизоляции, станет неотъемлемой частью жизни потом.

Мартин Скорсезе известен зрителям как автор картин "Волк с Уолл-стрит", "Последнее искушение", "Остров проклятых", мультфильма "Подводная братка" и др.

Ранее мы писали, что Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе. Студия Paramount Pictures будет заниматься продвижением картины.

Фото: Википедия