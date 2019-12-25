Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе

Главные роли в нем исполнят Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо.

Компания Apple совместно с Paramount Pictures будет работать над новым фильмом Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны". Главные роли в нем исполнят Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо. Об этом пишет Variety со ссылкой на источники.

Дело в том, что Paramount Pictures сочла производство картины слишком дорогим. Тогда представители режиссера начали переговоры с Apple. В результате было решено, что Apple займется финансированием и станет творческой студией для фильма. В свою очередь Paramount Pictures будет заниматься продвижением.

В настоящее время сделка еще не завершена. Это может произойти в ближайшие дни.

Новый фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" является экранизацией одноименного романа Дэвида Гранна. Согласно опубликованному синопсису, действие разворачивается в 1920-х гг. вокруг индейского племени осейдж, проживающего в американском городе Оклахома. Коренных жителей США убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив нефть. Массовые убийства осейджей привлекают внимание ФБР, которое отправляет туда своих агентов под прикрытием.

Премьера фильма запланирована на 2021 год.

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