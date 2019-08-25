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Звезда "Ла-Ла-Ленда" Эмма Стоун тайно вышла замуж и ждет ребенка
Сегодня, 15:40
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nastya960

Звезда "Ла-Ла-Ленда" Эмма Стоун тайно вышла замуж и ждет ребенка

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Папарацци смогли сделать несколько снимков актрисы.

Голливудская звезда Эмма Стоун, известная по ролям в фильмах "Ла-Ла-Ленд" и "Бёрдмэн", беременна. Папарацци недавно сняли ее во время прогулки.

Девушка гуляла в компании Дэйва Маккери, который, как оказалось, за время карантина успел стать её мужем. На пальцах продюсера и актрисы фотографы заметили одинаковые кольца, символизирующие их союз.

Публичная церемония бракосочетания Стоун и Маккери должна была состояться в марте. Ее отменили из-за пандемии коронавируса. О дате переноса торжества не сообщалось.

Эмма Стоун также известна по ролям в фильмах "Прислуга", "Иррациональный человек", "Фаворитка". За роль в "Ла-Ла-Ленде" она получила премию "Оскар".

Ранее модель Наталья Водянова вышла замуж за французского миллиардера.

Фото; кадр из фильма "Ла-Ла-Ленд"; Instagram/ gossipofff

Теги: ла-ла-ленд, эмма стоун
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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