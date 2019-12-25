Модель Наталья Водянова вышла замуж за французского миллиардера

Свадьба была запланирована на 27 июня, но мероприятие пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Вечером 19 сентября стало известно о том, что супермодель Наталья Водянова и ее жених, 43-летний французский бизнесмен Антуан Арно скрепили себя узами брака. Роспись проходила в парижской мэрии под личным контролем главы города Анн Идальго. Об этом сообщил журнал Tatler.

Свадьба была запланирована на 27 июня, но мероприятие пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Пара начала встречаться еще в 2011 году, за это время у Натальи и Антуана родились двое сыновей. При этом они не были женаты, Арно сделал предложение модели весной 2019 года, в день её рождения. Отец Антуана Арно признан самым богатым человеком планеты, его компания владеет такими брендами, как Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Hennessy и другими.

Наталья Водянова вышла замуж во второй раз. До этого она была замужем за британским аристократом Джастином Портманом. В их браке родились трое детей.

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Фото: Instagram/ antoinearnault