Петербург вошел в топ-5 городов с наибольшим количеством свадеб

Больше всего свадеб в этом году состоялось в Республике Тыва.

Петербург вошел в топ-5 городов по самому большому количеству свадеб. Коэффициент заключения браков в Петербурге составил 6,2 на тысячу человек. Рейтинг составил Росстат. Об этом сообщило РИА Новости.

Больше всего свадеб в этом году состоялось в Республике Тыва. Также много пар поженились в Камчатском крае, Ямало-Ненецком АО, Магаданской области. Петербург замкнул пятерку лидеров.

Коэффициент брачности в Ленинградской области составил 3.

При этом коронавирус лишит Петербург звания свадебной столицы России.

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