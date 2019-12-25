Петербург вошел в топ-5 городов с наибольшим количеством свадеб

Петербург вошел в топ-5 городов по самому большому количеству свадеб. Коэффициент заключения браков в Петербурге составил 6,2 на тысячу человек. Рейтинг составил Росстат. Об этом сообщило РИА Новости.
Больше всего свадеб в этом году состоялось в Республике Тыва. Также много пар поженились в Камчатском крае, Ямало-Ненецком АО, Магаданской области. Петербург замкнул пятерку лидеров.
Коэффициент брачности в Ленинградской области составил 3.
При этом коронавирус лишит Петербург звания свадебной столицы России.
Фото: pixabay
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