Голландские туристы дважды пересекли российско-финляндскую границу

Финские пограничники проинформировали, что иностранцы сначала зашли на территорию России, а затем вернулись обратно. Один из них подозревается в незаконных перемещениях в приграничной зоне.

Пограничная служба Финляндии задержала двух граждан Нидерландов, которые незаконно пересекли границу между Россией и Финляндией в обе стороны. Об этом инциденте сообщали финские СМИ накануне, пишет spb.aif.ru.

Задержание произошло на пограничном переходе Куусамо (с российской стороны — Суоперя) в понедельник, 20 января. Финские пограничники проинформировали, что иностранцы сначала зашли на территорию России, а затем вернулись обратно. Один из них подозревается в незаконных перемещениях в приграничной зоне. Об этом сообщили местные жители, которые заметили подозрительных нарушителей в районе границы. Финские власти арестовали голландцев и начали предварительное расследование относительно правонарушения на границе, установив связь с коллегами в Карелии.

Российско-финляндская граница закрыта с ноября 2023 года по решению финских властей, которые в начале января подтвердили, что открывать ее даже в экспериментальном порядке не планируется. жители Суоми неоднократно проводили протесты в Хельсинки и других городах, требуя открытия контрольных пунктов, однако власти оставались непреклонными.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники финской компании опасаются обслуживать объект на границе с Россией.

Фото: Pxhere